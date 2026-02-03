Related Posts
Tres días de duelo provincial por el fallecimiento del juez Ekel Meyer
- 02/12/2025
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy ha decretado tres días de duelo a partir de la fecha, 30 de noviembre de 2025, con […]
Los Tekis arrasaron el lunes en Jesús María, y prometen un carnaval único en Jujuy
- 15/01/2026
Los Tekis comenzaron el 2026 en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María estrenando su nuevo show y llevando el carnaval a […]
Ciudad Deportiva: minuciosa instalación de vigas para la cubierta del estadio
- 26/02/2025
Las obras de Ciudad Deportiva se centran ahora en la cubierta del estadio. Su estructura implica el izaje y montaje de vigas, lo que ya […]