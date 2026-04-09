Situación controlada: no se registran internaciones ni casos graves de chikungunya en Jujuy

El Secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, brindó un informe detallado sobre la situación epidemiológica en la provincia.

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó que actualmente la provincia registra 34 casos de chikungunya, a los que se suman 14 casos probables que aguardan confirmación de laboratorio. El secretario Javier Cadar llevó tranquilidad a la población al informar que no existen pacientes internados ni víctimas fatales a la fecha.

«Estamos realizando el tratamiento correspondiente tanto a los casos confirmados como a los probables de forma conjunta. Afortunadamente, la mayoría evoluciona favorablemente y sin complicaciones graves», destacó el funcionario.

Distribución de casos de chikungunya por localidad:

• Aguas Calientes: 22 confirmados y 8 probables (zona más afectada).

• Perico: 4 casos.

• Caimancito: 3 confirmados y 3 probables.

• San Salvador de Jujuy: 2 confirmados y 3 probables (sector Alto Comedero).

• San Pedro, Libertador Gral. San Martín y Yuto: 1 caso por distrito.

“Los síntomas detectados con mayor frecuencia incluyen artralgia (dolor articular intenso), mialgia (dolor muscular) y fiebre”, detalló Cadar. Las autoridades esperan que, con el descenso de las temperaturas, la actividad del mosquito disminuya, aunque recalcaron la importancia de mantener el uso de repelentes, mosquiteros y ropa de manga larga.

Vacunación antigripal: arribo de dosis y prioridades

Tras las demoras registradas a nivel nacional en la entrega de insumos, Jujuy recibió una nueva partida de vacunas antigripales. La distribución en todo el territorio provincial será inmediata para garantizar la cobertura durante los meses de abril y mayo.

Los grupos prioritarios para la inmunización son los siguientes:

1. Personal del sistema de salud.

2. Adultos mayores de 65 años.

3. Niños de entre 6 y 24 meses (rango donde la provincia registra altos índices de cobertura).

4. Personas con comorbilidades o patologías crónicas (con indicación médica).

Prevención ante virus respiratorios

Cadar advirtió que ya se registra circulación de influenza (gripe), parainfluenza y COVID-19 en la región. Ante este panorama, recomendó retomar hábitos preventivos como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y el uso de barbijo en caso de presentar síntomas para evitar contagios masivos.

Recomendación oficial: Ante la aparición de fiebre o malestar general, se solicita a la población acudir al centro de salud más cercano. Allí se realizará el diagnóstico diferencial para determinar si se trata de un cuadro de dengue/chikungunya o de una infección respiratoria como la influenza tipo A (H3N2).