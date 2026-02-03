Recta final para que comience el Carnaval de Los Tekis – toda la info

¡Asegurá tu lugar en el Carnaval de Los Tekis 2026 en hasta 3 cuotas sin interés!

Comprá tus tickets en www.lostekis.com.ar/carnaval. Abono carnavalero de cuatro noches al precio de tres. No te quedes afuera de la fiesta más grande del país.

Quedan pocos días para que comience el Carnaval de Los Tekis 2026, uno de los eventos más esperados del verano argentino. La cita será del 13 al 16 de febrero en la Ciudad Cultural de Jujuy, con un line up de lujo y novedades que prometen hacer de esta edición una experiencia inolvidable.

Entradas y promociones

Desde el 2 hasta el 16 de febrero, los tickets pueden adquirirse con Tarjeta Naranja en hasta tres cuotas sin interés. Además, los fanáticos cuentan con una promoción especial: el abono carnavalero de cuatro noches al precio de tres. Las entradas están disponibles en www.lostekis.com.ar/carnaval.

Cash Less: una nueva forma de pago

Durante el Carnaval de Los Tekis se implementará el sistema cash less, un método de pago exclusivo para barras y food trucks dentro de la Ciudad Cultural.

Se trata de tarjetas recargables que pueden cargarse en el momento o las veces que el usuario desee.

Los puntos de carga estarán distribuidos en el predio.

Los medios de pago habilitados para recargar son: efectivo, Mercado Pago, tarjetas de débito y crédito (Visa o Mastercard) .

. Importante: las tarjetas del año pasado no tendrán validez en esta edición.

En caso de que quede saldo, los asistentes podrán solicitar la devolución de manera digital, sin necesidad de hacer fila.

Line up confirmado

El escenario del Carnaval de Los Tekis recibirá a grandes artistas nacionales e internacionales:

Viernes 13: Los Tekis · Luck Ra · Los Nocheros · Carafea · Coroico · Ángelo Aranda · Los Mellis · DJ’s invitados

Los Tekis · Luck Ra · Los Nocheros · Carafea · Coroico · Ángelo Aranda · Los Mellis · DJ’s invitados Sábado 14: Los Tekis · Luciano Pereyra · Kapanga · Franco Barrionuevo · Coroico · Willy Campero · Los de Jujuy · DJ’s invitados

Los Tekis · Luciano Pereyra · Kapanga · Franco Barrionuevo · Coroico · Willy Campero · Los de Jujuy · DJ’s invitados Domingo 15: Los Tekis · Desakta2 · Lázaro Caballero · Los Nombradores del Alba · Coroico · Tunay · Llokallas · DJ’s invitados

Los Tekis · Desakta2 · Lázaro Caballero · Los Nombradores del Alba · Coroico · Tunay · Llokallas · DJ’s invitados Lunes 16: Los Tekis · El Chaqueño Palavecino · Q’ Locura · La Pepa Brizuela · Los Tabaleros · Coroico · Diableros · DJ’s invitados

Una fiesta que hace vibrar al país

Con cuatro noches de música, fiesta y alegría, el Carnaval de Los Tekis 2026 se consolida como el festival más importante del norte argentino y uno de los más convocantes del país. No lo pienses más: asegura tu lugar y viví el Carnaval de Los Tekis 2026.