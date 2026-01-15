«No somos nada» el espacio que vos querés en el Carnaval de Los Tekis, ya está a la venta

Anuncian que el espacio “No Somos Nada” del Carnaval de Los Tekis ya se encuentra a la venta.
Como sucede todos los años, el Carnaval de Los Tekis 2026 habilita uno de sus sectores más exclusivos y esperados por el público. Este sector se destaca por ofrecer una experiencia ideal para disfrutar con amigos.
Según la información oficial, el espacio incluye:
Servicios Exclusivos:
● El sector cuenta con barras exclusivas.
● Dispone de un sector de baños exclusivos para quienes acceden.
● Ofrece entrada propia sin largas filas.
● El espacio está equipado con ambientación.
El Line Up que acompañará la experiencia Quienes accedan a este sector podrán disfrutar de la programación oficial que ya confirmó el orden de sus artistas:
● Viernes 13: Apertura con Los Tekis, Luck Ra y Los Nocheros.
● Sábado 14: Noche junto a Los Tekis, Luciano Pereyra y el rock de Kapanga.
● Domingo 15: Jornada liderada por Los Tekis, Lázaro Caballero y Desakatados.
● Lunes 16: El gran cierre con Los Tekis, Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura y La Pepa Brizuela.
Venta Oficial La organización recordó que las entradas para el espacio «No Somos Nada», al igual que las generales y el Abono Carnavalero (4 noches al precio de 3), se adquieren únicamente a través del sitio web oficial:
Los Tekis: www.lostekis.com.ar.
y en puntos de venta físicos.
A un mes del inicio, el Carnaval de Los Tekis vuelve a demostrar por qué es el evento más importante del norte argentino, sumando excelencia técnica y servicios a su tradicional ritual.