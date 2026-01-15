Los Tekis arrasaron el lunes en Jesús María, y prometen un carnaval único en Jujuy

Los Tekis comenzaron el 2026 en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María estrenando su nuevo show y llevando el carnaval a otro nivel.

Los llamados “lunes de Jesús María” se convirtieron a lo largo de los años en los lunes de Los Tekis, en ese contexto, la banda Jujeña eligió este escenario icónico para presentar oficialmente su nuevo show 2026, apostando a la inteligencia artificial, pantallas, luces, puesta en escena, vestuario, fuegos, papeles, una manera de transformar la experiencia del folklore y el carnaval.

El espectáculo marca una nueva etapa para el grupo, donde la música ancestral del norte argentino se cruza con la tecnología, las artes visuales y una narrativa escénica innovadora. El mítico Diablo del Carnaval cobra vida sobre el escenario, interactúa con el público y se convierte en parte central de un ritual que combina tradición, energía y modernidad.

La noche tuvo además momentos especiales con la participación de artistas invitados por Los Tekis: Facundo Toro, Los Herrera, Dani Guardia y Diableros, quienes se sumaron al escenario para compartir canciones y potenciar el clima de fiesta y hermandad que caracteriza al carnaval.

Lejos de tratarse de un simple recital, el nuevo show propone una experiencia inmersiva, con visuales de última generación, personajes digitales y una puesta en escena diseñada para contar una historia. La vestimenta también es protagonista, con diseños exclusivos pensados para acompañar el movimiento, la fuerza y el fuego del carnaval, reforzando la identidad estética y cultural del espectáculo.

Con esta presentación en Jesús María, Los Tekis vuelven a demostrar que innovar no es romper con la raíz, sino potenciarla. El folklore late, se transforma y dialoga con el futuro sin perder su esencia.