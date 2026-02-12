Las comadres tienen descuento especial en el carnaval de los Tekis 2026

Para anticipar el festejo del jueves de comadres, este 11 y 12 de febrero, comprando dos o mas entradas, 50% off. Después regresa el precio inicial. Ingresa a www.lostekis.com.ar/carnaval y aplica el código: COMADRES.

El calendario no miente y la ansiedad crece: a solo 48 horas para que el Carnaval de Los Tekis hagan estallar la Ciudad Cultural homenajeamos a las “comadres” y para festejar su día tienen un 50% off comprando dos o más entradas hoy 11 y mañana 12 de febrero. No te pierdas la oportunidad ingresa a www.lostekis.com.ar/carnaval y aplica el código COMADRES ¿Ya estas adquiriendo tus tickets? Luego vuelve el precio normal.

Para los que no tomaron nota todavía aquí te pasamos los horarios del Line Up día por día.

– Viernes 13 de febrero: Los Mellis 21.00 hs; Carafea 22.00 hs; Los Nocheros 22.30; Luck Ra 00.00; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Ángelo Aranda 4.30 hs.

– Sábado 14 de febrero: Los de Jujuy 21 hs; Franco Barrionuevo 21.30 hs; Kapanga 22.30 hs; Luciano Pereyra 00.00 hs; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Willy Campero 4.30 hs.

– Domingo 15 de febrero: Wara Calpanchay 21 hs; Los Nombradores del Alba 21.30 hs; Lázaro Caballero 22.30 hs; Desakta2 00.00 hs; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Llokallas 4.30 hs.

– Lunes 16 de febrero: Diableros 21hs; Los Tabaleros 21.30 hs; La Pepa Brizuela 22.30 hs; El Chaqueño Palavecino 00.00 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Q’ Locura 4.30 hs.

El diablo ya está pidiendo permiso para salir y San Salvador de Jujuy está listo.