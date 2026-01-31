La previa del carnaval estalló en Cosquín con Los Tekis

Más de 10.000 personas vivieron en Cosquín 2026 una previa de carnaval inolvidable con Los Tekis: música ancestral, invitados de lujo, inteligencia artificial y un Diablo animado que transformó la sexta luna en una experiencia única. La sexta luna del Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026 se convirtió en una verdadera fiesta de carnaval de la mano de Los Tekis. Más de 10.000 personas vibraron en la Plaza Próspero Molina durante la 66ª edición, en una experiencia inmersiva donde la música ancestral del norte argentino se fusionó con la tecnología, las artes visuales y una narrativa escénica innovadora.

Los invitados brillaron en el escenario Atahualpa Yupanqui: Los Tekis compartieron “No somos nada” con Coroico; luego Franco Barrionuevo emocionó con “Cuando llegue el tiempo”; Clau Lomeña puso su voz en “Tierra mía”; junto a Los Nocheros sonó el clásico “Llorar”; Destino San Javier se sumó con “Zamba para olvidarte”; y el espíritu festivo se encendió con el “jueves de comadre” junto a Wara Calpanchay.

El espectáculo sorprendió con la incorporación de inteligencia artificial, visuales de última generación y la aparición de un Diablo del Carnaval animado, que interactuó en vivo con el público, transformando cada momento en una experiencia única. Luces, pantallas y efectos especiales construyeron un relato que acompañó cada canción, mientras la vestimenta —con diseños exclusivos pensados para potenciar el movimiento y la fuerza del carnaval— reforzó la identidad estética y cultural de la propuesta.

La puesta en escena dejó en claro que innovar no es romper con la raíz, sino amplificarla. Y si así fue la previa, la pregunta inevitable es: ¿qué sorpresas traerá el Carnaval de Los Tekis 2026?