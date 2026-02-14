Hoy Carnavalódoromo y el segundo cielo nocturno de Los Tekis

El sábado 14 es la jornada clave, ya que se realizan los ritos que dan inicio a la fiesta: ● El Desentierro del Carnaval: El momento sagrado donde se libera la energía del festejo. ●La Bajada de los Diablitos: Un desfile lleno de color y tradición que marca el permiso para el baile y el desenfreno. Este evento es mucho más que una fiesta; es una celebración milenaria que iguala a la gente sin distinción, renovando año a año la singular tradición de Jujuy. ●Sábado 14: Los Tekis, Coroico, Maylú, Los Waynas, Cele Rodríguez y Dj Abril Agostini. *Menores de 12 años ingresan Gratis!
