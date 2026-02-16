¡Hasta el próximo año!: El Carnavalódromo despidió el carnaval con una fiesta multitudinaria

Con el show de Tranka Style, Wara Calpanchay, Ternura y Willy Campero entre otros, los carnavaleros cantaron, bailaron en la última tarde de carnaval en San Salvador de Jujuy.

El espíritu festivo se sintió con fuerza en el Carnavalódromo de San Salvador de Jujuy. En una jornada donde el sol y la alegría no dieron tregua, los carnavaleros se reunieron para cumplir con el rito de despedida: tres días de pura celebración que culminaron con música en vivo y nubes de espuma blanca.

Una tarde de ritmo y emociones

La celebración arrancó temprano, de la mano de Munay y Tabú, quienes prepararon el terreno para lo que sería una jornada a pura fiesta.

A medida que la tarde avanzaba, el predio fue tomando color y calor. Tranka Style aterrizó con toda la energía del cuarteto y la cumbia, haciendo bailar a la multitud con interpretaciones de grandes clásicos que nadie quiso dejar de cantar.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Wara. El grupo conmovió a los presentes con sus melodías de la Puna argentina, recordándonos las raíces profundas que sostienen esta fiesta popular.

El estallido final

Cuando el sol empezó a caer, la energía lejos de agotarse subió un escalón más. La banda Ternura hizo honor a su nombre y a su trayectoria, logrando que el Carnavalódromo explotara en un solo baile colectivo.

Finalmente, el cierre quedó en manos de Willy Campero, quien con su carisma habitual selló la despedida oficial. Fue el punto final para tres días de encuentros.

El carnaval se retira, pero la promesa queda latente en el aire jujeño: ¡Hasta el próximo carnaval!