Faltan 10 días para el Carnaval de Los Tekis 2026

La cuenta regresiva ya comenzó: en apenas 10 días dará inicio el Carnaval de Los Tekis 2026, que se celebrará del 13 al 16 de febrero en la Ciudad Cultural de Jujuy. Cuatro noches de música y alegría que prometen ser inolvidables.

Cada jornada contará con un cartel de artistas de primer nivel. Entre las figuras destacadas se encuentran Luck Ra, Luciano Pereyra, Lázaro Caballero y El Chaqueño Palavecino, además de la presencia estelar de Los Tekis, anfitriones de esta gran fiesta.

El público podrá elegir entre diferentes modalidades de acceso:

Entrada General, para disfrutar del carnaval con la energía de la multitud.

VIP Diablo, un espacio diferencial con mayor comodidad y vista preferencial.

No Somos Nada, pensado especialmente para grupos de amigos que quieren vivir la experiencia juntos.

Está vigente la promoción especial: comprá el abono de 4 días y pagá solo 3. Con Tarjeta Naranja, las entradas pueden adquirirse en hasta tres cuotas sin interés. No te quedes afuera: asegurá tu lugar en www.lostekis.com.ar/carnaval.

El Carnaval de Los Tekis se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del norte argentino, reuniendo miles de personas cada año en un encuentro que combina música, cultura y celebración. No te quedes afuera: asegurá tu lugar y viví el Carnaval de Los Tekis 2026.