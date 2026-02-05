En Jujuy: Se creará la Asociación y el gremio de disc jockeys de la provincia.

Luego de varios años de postergada la idea de crear la asociación y el gremio de disc jockeys de la provincia de Jujuy, parecen haber entendido los protagonistas de la noche que es necesario estar nucleados y contenidos en una asociación y defendidos sus derechos laborales en un gremio afín a su tarea. Algunos pretenden sumar a técnicos (plomos) animadores, y sonidistas a dichas iniciativas.

Es sabido que desde siempre y en algunos casos, no todos; propietarios de boliches o pubs no respetaron ni los sueldos o remuneraciones o presupuestos establecidos para brindar dichos servicios.

Muchos sin éxito han tratado de reclamar sus deudas y los dueños de esos lugares de diversión nocturna han esquivado esos compromisos, faltando a la palabra empeñada. La asociación pretende unir a todos los djs de la provincia para que se respete el desempeño laboral desde fijar sumas consideradas justas por este trabajo, y además solicitar en algún momento, vivienda para su familia, o inserción laboral. En cuanto al gremio, hacer valer a traves de convenios lo que debería ganar un profesional o amateur cada vez que abra un boliche o en otros casos eventos privados o públicos. Como así también quienes trabajan para dueños de equipos de sonido e iluminación que contratan sin papel alguno a los que se desempeñan en este rubro. La unión los hará fuertes y un gremio tendrá la tarea de comprometer a sus contratantes a cumplir con el pago acordado. En las próximas semanas habrá reuniones en distintas ciudades y se irán vinculando al proyecto los verdaderos interesados. Lejos de egos y celos profesionales, el objetivo es unir a todos y dejar una huella, tal como lo hubiesen querido los djs legendarios hoy tristemente desaparecidos, como Alebrto AX, Hugo Abraham, o José Luis Vacaflor.