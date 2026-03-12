En abril. Anuncian la Batalla de los DJS en Jujuy. El desafío está lanzado

Ante la movida anticipada del evento a realizarse en Salta el próximo domingo 22 de marzo (pre feriado) productores de la provincia de Jujuy adelantaron que la edición Desafío en Jujuy de una nueva Batalla sería en el mes de abril, con tentativas de hacer el 1 de abril o 18 de abril en lugar a designar.

El público adepto a estas fiestas, por lo general los mayores de 35 años en adelante, anticiparon su presencia en ambas ediciones para ver a los profesionales de larga data y experiencia, hacer vibrar la pista de baile con los hits de esas décadas inolvidables. Serían de la partida; DJ Kairuz (Salta) DJ Jimmy (Salta) DJ Javier Palladini y DJ Carlos «loco» Petrelli de Tucumán. Mientras que los anfitriones por Jujuy serían DJ Raúl Casapía y un histórico a confirmar de aquilatada carrera. La idea es que todos puedan tener un set de una hora, con la diferencia de otros eventos de comenzar temprano, por ejemplo iniciar a las 20 hs y culminar a las 05:30 am como lo establece la ley. Auspiciantes y fanáticos de las fiestas retro ya tienen su marca lista para mover la noche jujeña como nunca antes.