El VIP Diablo ya puso en venta sus espacios y es tendencia en las redes. Se vienen noches de fiesta

No es solo un sector.

Es una forma distinta de vivir el carnaval

Acá no se entra por casualidad.

Se entra porque atendiste el llamado

Si querés saber exactamente qué incluye, deslizá y mirá la próxima placa

Cupos limitados

Ventas personalizadas por WhatsApp ( +54 9 3884 07 3435 )

Te esperamos

Como todos los años, el Carnaval de Los Tekis tiene artistas de primer nivel, nacional e internacional. Y los más exigentes quieren ser parte del festival en espacios confortables, con servicio personal y degustación de bebidas y comidas muy bien elaboradas. Por ello la producción te invita a comprar el sector que más te guste y compartir con amigos, amigas y familia las noches más divertidas del carnaval 2026