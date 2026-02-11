El escenario del Carnaval de Los Tekis esta casi listo, se viene con todo!

Ciudad Cultural ya palpita el Carnaval de Los Tekis 2026, con los últimos preparativos en marcha y un predio que comienza a tomar color para una de las celebraciones más esperadas del año en Jujuy.

La organización avanza con el armado del espacio para recibir a miles de personas que vivirán cuatro noches de música, tradición y alegría carnavalera, en un evento que ya es un clásico del calendario cultural jujeño.

Además, en el marco del Jueves de Comadres, durante el miércoles 11 y jueves 12 se podrá acceder a un 50% de descuento en la compra online de entradas adquiriendo dos o más, utilizando el código COMADRES.

El encuentro será en Ciudad Cultural, donde jujeños y visitantes volverán a celebrar el carnaval con identidad, coplas y fiesta.

Entradas disponibles en www.lostekis.com.ar