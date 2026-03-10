El desafío del que habla todo el norte: DJS de Salta, Tucumán y Jujuy en un reto explosivo. DJ Kairuz, DJ Carlos «Loco» Petrelli y DJ Raúl Casapía

Uno de los eventos más convocantes de la noche del norte argentino son las fiestas retro. Se dará el domingo 22 de marzo – pre feriado puente –

Es una tradición que mueve cielo y tierra con los que aman esta música y salen a divertirse. Tendrán una cita épica e inolvidable con djs de Salta, Tucumán y Jujuy. Los profesionales de las bandejas, las compacteras y controladoras se retarán a duelo solo con sus auriculares y toda la experiencia de años y años, reconocida por cada uno de los asistentes a esta fiesta.

Las anticipadas comenzaron a solicitarse al 387 467 3755 y se notan las ganas de vivir una noche llena de recuerdos y emociones en Coco Club, uno de los lugares más imponentes y elegantes de la capital salteña.

DJ Juan Kairuz, anfitrión y local tiene una carrera como pocos, recorriendo el país y otros paises que lo vieron tocar en vivo mostrando un show que pocos hacen en cada evento. Sus miles de seguidores estarán como siempre batiendo palmas y cantando todos los hits. Carlos «Loco» Petrelli, es de Tucumán y es considerado uno de los mejores del Jardín de la República. Su estilo casi perfecto en las mezclas lo llevó a recorrer todo Tucumán y fué convocado a fiestas en Salta, Córdoba; Catamarca y varias provincias más. Es dueño de versiones exclusivas que sorprenden en la pista de baile. Raúl Casapía es de Jujuy y comenzo a los 12 años siendo el dj de su propia despedida del séptimo grado; luego comenzó su carrera y tocó con vinilos, cds y hoy con su máquina elegida. Promete dejar toda su energía en Coco Club el domingo 22 de marzo pre feriado puente. Se sumaron a este mega encuentro y batalla de disc jockeys Pachy Robledo de Jujuy, y DJ jimmy de Salta, ambos con una historia llena de éxitos en las fiestas retro y muy convocantes. Todo hace suponer que por la demanda de entradas anticipadas esta batalla será la más importante de muchas anteriores.