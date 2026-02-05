El Carnaval de Los Tekis encendió la previa con el Jueves de Compadres

El espíritu del carnaval ya se siente en cada rincón de Jujuy. Este 5 de febrero, el Carnaval de Los Tekis celebró el tradicional Jueves de Compadres, marcando el inicio formal de la cuenta regresiva hacia el gran encuentro que tendrá lugar en la Ciudad Cultural del 13 al 16 de febrero.

A través de sus redes sociales oficiales, el grupo Los Tekis compartió imágenes y videos exclusivos de los festejos íntimos de sus integrantes. En los posteos se los pudo ver celebrando con albahaca y coplas, contagiando la energía que se vivirá en el escenario mayor junto a artistas como Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Luck Ra, Q’Lokura y Kapanga, entre otros.

Una tradición que une

El Jueves de Compadres es una tradición milenaria que ocurre dos jueves antes del desentierro del Diablo. Es el día en que los hombres se reúnen para renovar sus lazos de amistad y lealtad. Entre brindis, papel picado y música, los compadres refuerzan su compromiso de hermandad, preparándose espiritualmente para la libertad y la alegría que propone el carnaval. En Jujuy, esta fiesta iguala y une a todos bajo una misma bandera de celebración.

Entradas y promociones

Los fanáticos ya pueden asegurar su lugar en el carnaval más esperado del país. Está vigente la promoción especial: comprá tu abono de 4 días y pagá solo 3. Además, con Tarjeta Naranja las entradas pueden adquirirse en hasta tres cuotas sin interés.

Los tickets están disponibles en www.lostekis.com.ar/carnaval.