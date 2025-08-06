Ediles participaron del acto por el Bicentenario de Bolivia

En el marco de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de Bolivia, ediles capitalinos participaron este martes por la mañana del acto central, concretado en plaza Belgrano.

Durante la ceremonia se colocó una ofrenda floral en nombre del Concejo Deliberante de la Ciudad a los pies del monumento al Gral. Belgrano. También hubo cuadros de danzas y palabras alusivas a la fecha.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó: “Acompañando a los hermanos bolivianos en la celebración de su bicentenario que se cumple mañana, justamente el 6 de agosto 1825 declaraban su independencia, acompañar al Cónsul y a los representantes de las distintas colectividades bolivianas acá en Jujuy, pero como decía recién en mi discurso más que acompañar, celebrar miles de años de construcción colectiva, miles de años de cultura en común y en esa celebración acompañar esta alegría, así que ha sido un verdadero gusto”.

Asimismo, Lisandro Aguiar añadió: “Esto va a seguir mañana en Perico, luego va a haber una velada en el teatro Mitre y el día sábado a las 11 de la mañana en la Av. Forestal de Alto Comedero vamos a tener un gran festival y es muy factible que nos acompañe parte de la Diablada de Oruro para celebrar todos juntos, Argentina-Bolivia, el día de la Independencia de Bolivia”.

A su turno, el concejal Néstor Barrios, manifestó: “La verdad que esta conmemoración es muy importante, además una cultura tan arraigada acá porque tenemos una gran colectividad de residentes bolivianos en nuestra provincia. El fin de semana tendremos alrededor de 20 agrupaciones que van a estar presentes en la Av. Forestal, para que todos los ciudadanos de San Salvador de Jujuy puedan acercarse”.

Por último, Juan Ino Mamani, Cónsul de Bolivia, comentó: “Estamos en una plaza histórica con diferentes instituciones, el bicentenario de Bolivia es un hito histórico para nosotros, de identidad, de cultura y tradición, compartir muchas cosas con la República Argentina, así que decirles hermanos que hay actividades programadas para que nos acompañen”, finalizó.

Acompañaron al presidente de la institución parlamentaria, los concejales: Gastón Millón, Néstor Barrios, María Galán, Leandro Giubergia; el presidente de la Asociación Boliviana 6 de Agosto, Sanino Reynaga; el Cónsul de Bolivia, Juan Ino Mamani; el Director de Migraciones, Roque Pereyra y representantes de diferentes colectividades.