Diputados pondrán límites a ejecuciones hipotecarias a deudores del Banco Nación

La Legislatura de Jujuy se apresta a tratar un proyecto de ley que pone freno a la ejecución hipotecaria por el término de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más, manteniendo a resguardo intereses y derechos de los contrayentes de créditos hipotecarios del Banco Nación y así evitar que estos pierdan sus casas.

Así lo hizo saber Diego Rotela, diputado del bloque del Frente Jujuy Crece, quien apuntó que “son 180 familias jujeñas las están sufriendo una situación extrema al ver en riesgo sus propiedades”.

«Varias de estas personas pagaron cuotas durante muchos años e igualmente se vieron obligadas a vender sus casas para achicar cuotas y hoy siguen endeudadas. Sacaron creditos por $1.200.000 o $2.000.000 hace ocho o nueve años y todavía tienen deudas que en algunos casos llegan a los $100.000.000», describió.

Asimismo, enfatizó que el tiempo de suspensión de ejecuciones será aprovechado para “encaminar gestiones ante la Nación y así se adopten las medidas que sean mejores para la gente que recurrió a estos créditos” y anticipó que “a tal efecto se exhortará a los legisladores nacionales por Jujuy que intervengan”.

En otro orden, refirió que “el Gobierno de la Nación es el principal acreedor, a través del Banco Nación” y enfatizó que “la realidad muestra con contundencia que el Banco Nación tiene recursos para condonar, cuanto menos, los intereses”.

En este sentido, Rotela destacó que “entre 2025 y lo que va del presente año, el Banco Nación incrementó un 86% su presupuesto para publicidad y, además, hay 1.440 funcionarios nacionales a los que les otorgó créditos hipotecarios muy ventajosos, a una tasa de 4,5%”.

Por otra parte, advirtió que “el discurso político libertario nos tiene acostumbrados a las ironías, sin embargo pocas resultan tan lacerantes como la contradicción entre el discurso de la austeridad, la responsabilidad fiscal, el déficit cero y la realidad de los privilegios otorgados entre bastidores”.

Cabe recordar, que en el centro de esta escena se encuentra LLA, un espacio que construyó su identidad sobre la base de combatir a una “casta” supuestamente privilegiada, pero que hoy parece haber encontrado en el Banco Nación un refugio de beneficios exclusivos para sus propios cuadros.

“El ciudadano promedio se enfrenta a requisitos inalcanzables, tasas prohibitivas o la simple inexistencia de crédito, pero al mismo tiempo florecieron los créditos hipotecarios preferenciales para funcionarios y diputados nacionales de las fuerzas del cielo”, alertó Rotela y agregó que “aquellos que pregonan que no hay plata y que el Estado debe retirarse de la economía, utilizan la banca pública sostenida por los impuestos de todos para asegurar su patrimonio personal”.

Continuó señalando, que “el acceso a estas líneas de crédito en condiciones de privilegio, no es solo una cuestión de dinero, es un símbolo de una nueva jerarquía que se sirve de las instituciones mientras las desmantela para el resto de los argentinos, en especial para la gente en situación de vulnerabilidad” y finalmente lamentó: “Los despachos violetas se llena de carpetas para nuevos préstamos militantes y en los tribunales siguen su curso las ejecuciones contra el común de la gente”.