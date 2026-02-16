Carnaval de los Tekis: una tercera noche de puro sentimiento

Hoy subieron al escenario carnavalero Wara Calpanchay, Los Nombradores del Alba, Lázaro Caballero y Desaka2 entre otros. Se viene un gran cierre para este lunes en San Salvador de Jujuy.

La Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy volvió a vibrar este domingo con la tercera jornada del Carnaval de los Tekis, consolidándose como el epicentro del carnaval en el Norte. Con una cartelera que mezcló el folklore y el cuarteto, miles de almas celebraron bajo una lluvia de nieve, y mucha alegría.

La grilla del tercer día de los artistas mantuvo la energía bien arriba durante toda la noche. Al escenario subieron: Wara Calpanchay, Los Nombradores del Alba, Lázaro Caballero, Desakta2, Coroico y Llokallas.

El momento cumbre llegó, como siempre, de la mano de Los Tekis. Los dueños de casa ofrecieron un espectáculo visual y sonoro de primer nivel.

Los anfitriones invitaron al escenario a varios artistas entre ellos a Wara Calpanchay para interpretar «Jueves de Comadres» y Amaranto Vallejo con quien cantaron “Hasta El Otro Carnaval”.