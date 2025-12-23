Bolicheros en pie de guerra. No a los eventos en la Vieja estación, quién controla la capacidad?

Unidos como nunca, los propietarios de los boliches bailables de Jujuy alzaron su voz ante el evento próximo a concretarse en la Vieja Estación del ferrocarril, denominada La Fiesta de Tunay. En la observación manifiestan que no se respeta la capacidad establecida por ordenanza para todos y que muchas veces se viola la norma. Hartos de reclamar sin respuestas se hacen escuchar en las radios que les pertenecen y en las redes sociales.

Mucho de ellos se preguntan: Qué influencias tienen los que organizan este evento? Por qué no se emplea el mismo control para la capacidad? y ponen en tela de juicio el permiso de local bailable, ya que la Estación no posee tal autorización. En la última oportunidad no se presentaron grupos en un evento y los asistentes rompieron ventanas, puertas y otros elementos del lugar sin que hasta hoy haya responsables por tales desmanes. Mientras tanto muchos opinaron en redes sociales: Y los bolicheros respetan la capacidad de sus locales? cuanta gente asiste en la navidad y el año nuevo? quien controla? la municipalidad o bolberos? Nadie espera se repita lo de Cromagnon pero no se debe esperar a que suceda y actuar en consecuencia. Se va a controlar la capacidad y los permisos habilitantes para todos? ley pareja no es rigurosa.

