Acuerdo estratégico para el crecimiento: Perico se incorporó al Gran Jujuy

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, acompañó a los municipios de Perico, Palpalá, San Salvador de Jujuy, San Antonio y Yala en la firma del convenio.

El trabajo en conjunto permite el crecimiento de las grandes ciudades, lo que trae consigo bienestar y calidad de vida para los ciudadanos. Por eso el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, resaltó que “se procedió a la firma de un acuerdo importante e histórico” al incorporar a Perico al Gran Jujuy.

Al respecto, explicó: “por la magnitud de los municipios y porque son ciudades realmente importantes para la provincia, Palpalá, Perico, San Salvador, Yala y San Antonio, se dio un paso fundamental para la unidad del Gran Jujuy”.

Álvarez García destacó que “la unidad es lo que hace crecer a una provincia, a un país, y esto refleja eso, con intendentes que tienen una mirada amplia sobre lo que se debe hacer”, y agregó “desde la provincia vemos con mucho agrado porque indica que la política que implementa el gobernador Carlos Sadir ayuda a la capacidad para trabajar en conjunto y avanzar con cosas importantes”.

“Son avances que hacen los municipios, y los jujeños en general, porque hay unión, organización y acuerdos”, valoró el ministro.

Perico, una ciudad en crecimiento

Por otro lado, ponderó el crecimiento comercial que tiene Perico y la relevancia a nivel provincial. “Es una ciudad que cada vez va creciendo más, con su Parque Industrial y con la Zona Franca. Es una de las ciudades que más progresó y va camino a ser una de las más importantes del noroeste argentino”, sostuvo.

Por último, resaltó la decisión del gobernador Carlos Sadir de trabajar de forma coordinada. «Por eso tuvimos una reunión con los intendentes de toda la zona del los Valles, donde avanzamos en proyectos y obras en conjunto para potenciar el desarrollo de Jujuy”, cerró Álvarez García.