Restaurando el Derecho a la Identidad de las comunidades aborígenes

El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y en articulación con el ReNaPer, llevó adelante un operativo de relevamiento de personas en situación de indocumentación en Calilegua y Libertador Gral. San Martín, con el fin de garantizar el Derecho a la Identidad de los integrantes de las Comunidades Aborígenes.

El operativo tuvo lugar en la Biblioteca Popular de Calilegua y en las oficinas del Área de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Libertador General San Martín. Allí, previo a una coordinación con las comunidades aborígenes de la zona, el equipo técnico de la Secretaría de Pueblos Indígenas relevó los datos de las personas que necesitan iniciar o regularizar el trámite de documentación para asignarles un turno y posteriormente acceder de forma gratuita a la acreditación ante la unidad móvil del Registro Nacional delas Personas que llegará hasta las comunidades.

En Calilegua, Cintia de la Comunidad Aborigen Kolla Guaraní, comentó que se enteró del operativo a través de un grupo de su comunidad y se acercó por la necesidad de realizar un cambio de domicilio y añadió: “está bueno que vengan para acá porque es muy difícil conseguir turnos y más aquí en Calilegua ya que a veces tenemos que viajar a Libertador y esperar mucho; en cambio esto le da la oportunidad a gente que no se da el tiempo por cuestiones de trabajo y acá podemos aprovechar la oportunidad”.

En tanto Celia Ortiz, Mburuvicha de la Comunidad Aborigen Kolla Guaraní de Calilegua, manifestó que junto con el delegado del Consejo de Participación Indígena, Marcelo Cuellar, presentaron nota solicitando a la Secretaría de Pueblos Indígenas para este operativo en territorio de restitución del Derecho a la Identidad a raíz de los pedidos de muchos miembros que necesitan realizar sus trámites de documentación; “hay madres que no pudieron hacer los trámites por la cuarentena como el certificado de nacimiento, otros que han perdido el documento, y hay personas que quieren hacer trámites de pensión y no pueden porque les falta el DNI”.

En Libertador, Teresa Fernández, Mburuvicha Guasu de la Comunidad Aborigen Hermanos Unidos del barrio San Lorenzo expresó: “nosotros seguimos luchando por nuestros hermanos indocumentados porque la gente sigue esperando y hoy la Secretaría de Pueblos Indígenas nos abren caminos y posibilidades para que podamos tener esta prioridad, porque hay mamás, jóvenes, niños y abuelos sin documentación; somos argentinos nativos y originarios, y no tenemos los documentos”.

Algunos de los motivos que detalló la Mburuvicha Teresa fue que “antes habían lotes, era bastante distancia para venirse hasta el hospital, así que la gente hacía el parto en el domicilio, y mucha gente se dejó estar; también hay situaciones como la de un abuelo que ya falleció pero en vida a sus 80 años logró la identificación; hay chicos que hacen su séptimo grado y no les entregan el título o matrimonios que por no tener la acreditación no pueden asentar a sus hijos”.

“Agradecemos el acompañamiento a la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz y a la ministra Natalia Sarapura por este operativo de relevamiento porque no podemos tener más hermanos indocumentados”, concluyó.