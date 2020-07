Podemos disfrutar que la familia esté más unida que nunca

Pese a las muchas dificultades que la crisis del coronavirus presenta, también nos brinda oportunidades que tal vez no se repitan nunca; como el anhelado tiempo con los niños. De los adultos depende que esta cuarentena se convierta en un recuerdo agradable para los más pequeños.

La situación de pandemia por Covid-19 que atraviesa el mundo entero, nos ha posicionado en un tiempo único que no tiene precedentes; de repente nos encontramos encerrados sin poder desenvolvernos como lo hacíamos cotidianamente, tenemos responsabilidades que continúan intactas, nos invade el miedo de enfermarnos o que se enferme alguien a quien amamos, estamos más estresados y más nerviosos, a veces necesitamos ayuda para poder amortiguar las tensiones y detectar las pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar la situación en casa.

Sin embargo “estamos pasando por alto algo muy importante de este momento único, temporal y que va a pasar; la familia nunca va a estar tanto tiempo junta, así que lo mejor que podemos hacer es crear un recuerdo bonito, sobre todo para los niños que hoy más que siempre necesitan un entorno saludable”, expresó el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, al referirse a los recursos que tenemos a disposición para hacer la cuarentena más fácil en casa, poniendo énfasis en los más pequeños quienes “también necesitan contención y sobre todo canalizar sus emociones y sentirse acompañados”.

Es así que, desde la Secretaría de Salud Mental, los profesionales recomiendan crear vínculos saludables dentro del entorno familiar, realizar actividades artísticas, juegos para moverse, crear un espacio en donde se pueda hablar de emociones desagradables como la tristeza, el enfado y el miedo. También, disfrutar del ocio en familia, establecer rutinas, una flexibilidad prudente con las actividades escolares y sobre todo pasar tiempo con los niños y rodearlos de afecto y cariño como claves para atravesar la situación de la mejor manera posible.

Tips para ayudar a los niños durante la cuarentena

• Transmitirles seguridad desde la información; que les llegue siempre de un modo adecuado y adaptado a su edad y características individuales. Los niños, no procesan la información de la misma forma que los adultos.

• Resulta imprescindible crear un espacio de comunicación con ellos; donde expresen sus tristezas, enojos o miedos, como también expresar mensajes que contengan un “te entiendo”, “no pasa nada”, “yo también estoy preocupado”, que ayudarán a la autoestima.

• Intentar que haya tiempo para todo creando rutinas en donde se pueda; jugar, leer, estudiar, usar la tecnología, etc. Pero aprovechar el tiempo de pasar en familia resulta muy valioso para crear vínculos y apego, como también satisfacer la necesidad que tienen los niños de pasar tiempo con los padres.

• Establecer normas y responsabilidades que se deben seguir en casa para los días de confinamiento.

• Fomentar la autonomía en los niños con actividades como vestirse, colaborar en casa, tender la cama o realizar pequeñas funciones en el hogar.

• Dejar espacio al tiempo libre, ya que puede aparecer el aburrimiento, el cual es un bien escaso que puede ser útil para el desarrollo y aprendizaje.

• Propiciar que los niños mantengan contacto de manera virtual con sus seres queridos como los abuelos, primos, tíos, amigos, compañeros de escuela, etc.

• Es importante el afecto, cariño y acompañamiento en la expresión emocional.

Para que todo lo mencionado sea posible, “también tenemos que preocuparnos por nosotros mismos: intentar no agotarnos, no exponernos más de la cuenta y no convertir nuestra frustración en agresividad contra los menores”, sostuvo Bouhid asegurando que “no es posible hablar de los chicos y de los adolescentes, sin antes velar por la salud de los grandes”.