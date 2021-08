Para el departamento Tumbaya. Obras para nueva base operativa del SAME en Volcán

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), a cargo de Carlos Stanic, lleva adelante la readecuación de espacios que conformarán la nueva base operativa del SAME para el departamento Tumbaya en el espacio donde ante funcionaba el salón de usos múltiples (SUM) de Volcán y en inmediaciones de lo que hoy es nuevo puesto de salud de la localidad. Las obras están a un 30% de avance.

Las intervenciones, dirigidas e inspeccionadas desde la Secretaría de Infraestructura del MISPTyV implican obras de terminaciones en el interior del edificio ubicado en inmediaciones del nuevo puesto de salud de la localidad. Dichas obras tienen un plazo de ejecución de 2 meses y son financiadas por la provincia, por un valor de $5.726.000.

“El sector donde funcionará la base del SAME es en el SUM del puesto de salud construido en Volcán” explicó José Suarez, secretario de Infraestructura. “Al existir el NIDO, en donde existe un espacio destinado al mismo fin que el SUM y por decisión del Gobernador Gerardo Morales, dispusimos que este sea el espacio para asistir a emergencias, teniendo en cuenta, además, que es una ubicación estratégica para el servicio, ya que es de fácil salida y accesibilidad para el traslado a los puntos en donde sean requeridos en la zona”.

“El predio comprende un total 150 mts2; las obras gruesas y exteriores ya estaban concretadas desde tiempo antes y ahora avanzamos en el interior con obras más meticulosas. Para ello, nos reunimos con la directora del SAME, Miriam Valdiviezo, y avanzamos en las necesidades espaciales para este servicio de emergencia”.

En términos generales, las tareas a ejecutar incluyen la división de espacios con tabiquería de durlock para conformar una recepción, una oficina de radio operador un sector de guardia, depósito, un sector para la cocina y baños y duchas ya equipadas. A esto se sumarán instalaciones eléctricas, revestimientos de piso, cielorraso de durlock y obras de iluminación, entre otros trabajos.

En la parte trasera del edificio, Infraestructura realizará tareas de enripiado, entre otras, para conformar un sector de estacionamiento y lavado de las ambulancias.

Es de remarcar que, en recorridos de obra por el espacio, acompañaron al Secretario de infraestructura el comisionado de Volcán Rubén González, el vocal y ex comisionado Marcos Velázquez, Dario Chañi, también ex comisionado, y la directora del SAME Miriam Valdiviezo.