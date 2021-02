May Malinar, una jujeña que se adueñó del mundo

Comenzó en los medios de comunicación haciendo programas interesantes en radio y tv de Jujuy; y en Córdoba, la ciudad donde estudió, también tuvo sus oportunidades y las supo aprovechar. Hizo un master y también post grados, se especializó en diversas áreas de la comunicación social y un día decidió ser parte de la geografía mundial. También desarrolló actividades ligadas al modelaje, las promociones y todo evento donde fue convocada por su profesionalismo e idoneidad.

Un carácter digno de una leona la hizo ubicarse entre las mejores de su género y abrió caminos, para algunos impenetrables, dibujo su mapa imaginario y quedó en México DF; acompañada de su novio, incondicional caballero y asesor; además trabajó como bartender.

Viajó con destinos distintos y logró pisar suelo canadiense donde llevó a cabo agendas muy exigentes y respondió con un nivel estelar aquellos pedidos de promoción y conocimiento de importantes marcas. Jamás se quedó a mitad de camino y con una sonrisa grabada de manera indeleble ajustó las agujas de su reloj biológico y vió caer la noche sobre la silueta de su figura perfecta, después de haber posado para los mejores fotógrafos desde muy temprano en la mañana.

Hoy su canal de you tube You May www.youtube.com/channel/UCouLUMoJwt_hyEhjVVa1bSw

comienza a conectar con miles de seguidores que poco a poco se suscriben para conocer detalles de viajes, costumbres, e idiosincrasias de cada pueblo, ciudad o país que visita. Con una edición impecable logra llamar la atención de los internautas y amantes de los realities que pasan de la ficción a la realidad.

May Malinar es muy jóven, dinámica y aguerrida, ingredientes naturales de una mujer con las ideas firmes, sabe lo que quiere y es arquitecta de sus propios proyectos, será un buen motivo para seguirla, descubrirla, como jujeña, argentina y dueña de un mundo que hoy se rinde a sus pies.