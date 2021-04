«Los mariscales de la muerte se regodean con docentes fallecidos por COVID»

La advertencia fue formulada por la diputada nacional Gabriela Burgos, quien consideró lamentable la intencionalidad política de exponentes jujeños del kirchnerismo que usan a víctimas de la pandemia de coronavirus y el dolor de sus familias para intentar sacar una mísera cuota de rédito personal.

«Es una expresión de hipocresía extrema, detestable que en la política pululen mitómanos de esta calaña. Cada persona fallecida duele y duele mucho ya que detrás están las familias, amigos y conocidos que lamentan sus pérdidas. No aportaron nada para colaborar con la angustia y zozobra que invade a la sociedad, solo odio y mentiras sale de sus mentes oscuras. Quieren a toda costa encerrar a niños, niñas y adolescentes en sus casas sin importarles en lo más mínimo las graves consecuencias que traen aparejadas en sus psiquis. Pero que se puede esperar de estos sectores populistas que ven a las personas como objetos sin derechos a quienes desde sus necesidades pretender volver a esclavizar», sostuvo la legisladora radical.

» Durante 2020, en 6 meses de pandemia enseñando desde sus casas fallecieron 56 docentes por Covid, desde el retorno a las clases bajo estrictos protocolos de cuidado fallecieron 7 docentes, no 10 como intentan instalar. La experiencia mundial ha demostrado que no aumentan los casos, por el contrario ocurrieron más cuando la educación virtual desplazó la presencialidad en las escuelas, permitiendo que los docentes permanezcan a salvo en sus hogares».

«Estos mariscales dicen estar preocupados por docentes fallecidos, pero olvidan que se robaron vacunas, se autovacunaron y se salvaron solos en sus vacunatorios VIP. Además parecen olvidarse de los enfermeros, médicos, policías, abogados, recolectores de residuos, empleados de comercio, periodistas , empresarios, jubilados que en fallecieron durante la pandemia en Jujuy» , expresó la diputada

«Desesperados por su gobierno nacional incapaz y con desmedida ambición de retener el poder a cualquier precio, en cada muerto por COVID ven un voto en contra de algo o alguien, por eso se solazan con cada vida que se apaga y se frotan las manos en cada actualización de la cifra de fallecidos, de la misma manera que los hacen los carroñeros, sin importarles lo más mínimo el dolor que arrastran esas muertes.Militan la pandemia, mientras mueren casi 58 mil argentinos».

«Debemos despolitizar la pandemia y afrontar la realidad, sin margen para la miserable especulación electoral», exhortó Burgos