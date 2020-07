Jorge Rizzotti:»Snopek y Moisés deberían colaborar con el crédito para Jujuy»

El diputado nacional Jorge Rizzotti instó al senador Guillermo Snopek y a la diputada nacional Carolina Moisés a trabajar para que Jujuy complete el crédito de 6.000 millones de pesos, solicitado al Gobierno de la Nación y aprobado por la Legislatura, con miras a cubrir el déficit proyectado a fin de año.

Rizzotti precisó que Nación “otorgará un crédito de sólo 2.500 millones de pesos, los cuales hay que devolver el año que viene” y recalcó que este es el resultado de “gestiones directas del gobernador Gerardo Morales ante el presidente Alberto Fernández y en condiciones desventajosas, puesto que tanto el senador Snopek como la diputada Moisés, simple y únicamente se ocuparon de obstaculizar”.

“Por el bien de los jujeños sería saludable que ahora ayuden a gestionar los 3.500 millones de pesos que faltan y dejen de poner palos en la rueda”, aseveró el diputado nacional, quien advirtió que en apenas 3 meses la caída de la recaudación fue de 3.500 millones de pesos y “no obstante ello, a los 60 municipios jujeños se le mantuvo los montos de transferencias para el pago de haberes, asumiendo el déficit totalmente la provincia”.

Rizzotti consideró oportuno tener en cuenta que “se trata de un préstamo y no de un regalo para un Gobierno nacional que no le alcanza el tiempo para emitir (podría coparticiparse la emisión)”. Y amplió sus conceptos, indicando que “sólo en concepto de emisión y transferencias de Utilidades del BCRA, el Tesoro Nacional recibió más un billón (1.000 de 1.000 millones de pesos que no coparticipa), de los que sólo asignó 60 mil millones de pesos para ATN y 60 mil millones de pesos para prestar a las provincias”.

Dirigiéndose a Snopek y Moisés, los exhortó a “gestionar la diferencia” y a “pedir que Nación coparticipe la emisión y las Utilidades del BCRA que usa discrecionalmente”.

“El senador Snopek tranquilamente, si tan preocupado está por los municipios del Frente de Todos, les puede gestionar un préstamo”, completó Rizzotti.