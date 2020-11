Iniciaron las reuniones con municipios por Carnaval 2021

Empezaron en la Quebrada, la semana próxima con las otras regiones

Sin una decisión final sobre la realización o no de las celebraciones por el carnaval -que dependerá de muchos factores-, el Ministerio de Cultura y Turismo y los titulares de varias comisiones municipales y municipios comenzaron a trabajar en conjunto para aunar criterios y consensuar una definición al respecto, además de diseñar los protocolos necesarios que habrían de utilizarse llegado el caso.

El primero de los encuentros tuvo lugar en el pueblo de Tumbaya y fue encabezada por los secretarios de Turismo, Diego Valdecantos, y de Cultura, Luis Medina Zar, y los representantes comunales de Humahuaca, Tumbaya, Volcán, Purmamarca, Maimará y Tilcara.

A partir del retorno a la fase de Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO) y la habilitación de, prácticamente, todas las actividades, las expectativas de que se puedan realizar eventos como el Enero Tilcareño y, particularmente, las celebraciones por el Carnaval 2021 se transformaron en temas principales en las agendas de diferentes sectores e instituciones.

En este sentido, el secretario de Turismo de la provincia destacó el encuentro con intendentes y comisionados municipales “con el principal objetivo de comenzar a aunar criterios y llegar a consensos que permitan trabajar en conjunto sobre el carnaval, y que al día de hoy, no se puede confirmar si se realizará o no”, puntualizó.

“Si bien hay algo de tiempo para tomar una decisión -puntualizó-, hay que esperar a ver qué sucederá en los próximos meses con la curva de contagios, si habrá una vacuna o no, si se presenta o no un rebrote, y el trabajo a realizar en conjunto es para tener definidos los protocolos que a lo mejor se deban usar o no, y se harán en conjunto definiendo si se puede o si no se puede realizar el carnaval”.

Remarcó que “no se puede tomar una decisión ya, es pronto, son las primeras charlas con los jefes comunales y los representantes de las comparsas y a partir de los planteos, porque en algunos lugares están a favor y otros por la no realización del carnaval, entonces hay que aunar criterios, generar consensos y recién tomar decisiones”.

“De igual forma -agregó-, más allá de la posición que expresen, a favor o en contra de la realización del carnaval, se van a hacer los protocolos necesarios para que si la decisión es hacer el carnaval, se van a utilizar, y si no es así, los protocolos estarán listos aunque no se los use”.

Por su parte, Medina Zar sostuvo que “son necesarias estas reuniones con intendentes y comisionados para empezar a diagramar no sólo el protocolo por el carnaval, sino por todo lo que también hay, como los pesebres, las fiestas patronales, algunos festivales, es buscar una alternativa para que de una manera organizada y un protocolo establecido y consensuado se pueda llegar a buen puerto”.

Anticipó además, que en el transcurso de la semana próxima se concretarán idénticas reuniones con los representantes comunales de las otras regiones, teniendo en cuenta las diferentes realidades cotidianas y las expectativas particulares, con el objetivo de aunar criterios para la elaboración de un protocolo general, “al margen de que se decida la realización o no del carnaval”, concluyó.