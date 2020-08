«Guillermito» Snopek va de contramano

Mario Fiad opinó sobre declaraciones realizadas en un medio local de su colega del Senado de la Nación.

Guillermo Snopek, más conocido en Jujuy por su diminutivo, seguramente guiado por la ceguera que lo persigue desde hace un tiempo, olvida que su labor de representante de la Provincia de Jujuy en la Cámara Alta, trasciende a esta cuando en el territorio se lo necesita ayudando, aportando, socorriendo a los jujeños. Pero no, se dedica a saciar su vendetta personal tratando de generar malestar, sospechas y hasta irritación social lanzando toda una serie de especulaciones basadas en cálculos políticos mal hechos.

El diminutivo con el cual se lo reconoce en la provincia no puede hacerle más justicia, “Guillermito” solo da información falsa, la que ni información es, pues son solo especulaciones sin números, sin documentación respaldatoria y que contrastan con la que sí dan a conocer los funcionarios nacionales que hacen lo que él no, llegan a Jujuy a ayudar. Calificar de mentiroso a alguien más, mintiendo, desacredita al que califica.

Cuando se menciona la palabra corrupción y se la intenta asociar a algo o alguien, debería saber ya “Guillermito”, esta se sostiene únicamente con denuncias judiciales, en donde además de palabras se deben presentar pruebas.

Por último “Guillermito” debiera estar consciente que las mismas medidas que se toman en la Provincia de Jujuy las toma también el gobierno nacional como otros distritos, porque el tratamiento para combatir la pandemia no es de amplio espectro, hay un protocolo que indica los pasos a seguir. Aquí no hay lugar para la especulación y la mentira. No es el lugar ni momento adecuado para ser creativos, sino para apoyarnos en experiencias probadas en países en donde la pandemia llegó antes que al nuestro.

Por todo lo dicho, le pido que dedique su tiempo a ser proactivo con la provincia, con sus coterráneos, antes que con sus intereses personales. Piense que su ingénita actitud va de contramano con la propuesta del Papa Francisco cuando dijo “Trabaja duro, pero en silencio. Deja que el éxito se encargue de hacer todo el ruido”.