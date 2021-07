“Alvarez García es un gran defensor de la democracia y los derechos humanos»

El titular del radicalismo jujeño, Alberto Bernis, respaldó en nombre del partido al actual ministro de Trabajo y ex embajador en Bolivia, Normando “Chiqui” Álvarez García, “en toda su trayectoria política ha demostrado ser un gran defensor de la democracia, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos” señaló, a la vez que cuestionó al kirchnerismo de pretender ensuciar una actuación “brillante” al frente de la Embajada Argentina, donde no solo representó los intereses del Estado nacional con capacidad de gestión, sino que cuando ocurrieron los sucesos en Bolivia, “salvó la vida de funcionarios del ex presidente Evo Morales” dijo.

Más adelante, el presidente del Comité Provincia destacó la figura de Álvarez García como un demócrata, que luchó para recuperar la democracia en nuestro país, junto a otros dirigentes jujeños que enarbolaron las consignas de Raúl Alfonsín; destacó que el actual Ministro de Trabajo, fue concejal por San Salvador de Jujuy, diputado provincial, diputado nacional, embajador en Bolivia y que en cada una de las funciones públicas que le tocó asumir, siempre mostró un compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos humanos.

Indicó que las denuncias del gobierno Nacional de contrabando de armas y supuesta colaboración en el golpe de estado, “son mentiras del populismo kirchnerista, que forman parte de un relato que se cae a pedazos por las pruebas en contra que van saliendo a la luz”, agregó.

Finalmente señaló Bernis que desde el radicalismo jujeño van a defender a Álvarez García del intento de “embarrar la figura de un demócrata” y respaldó la decisión del gobernador Gerardo Morales de condecorar al actual Ministro de Trabajo, por su actuación humanitaria al frente de la embajada de Bolivia.